Esteban Paredes: Me encanta el golf, por mí lo jugaría todos los días

El ídolo de Colo Colo Esteban Paredes, recientemente retirado del fútbol profesional, destacó su pasión por el golf, deporte que practica de forma amateur desde 2012.

En diálogo con Chile Classic, Paredes expresó: "Me encanta el golf. Por mí lo jugaría todos los días, pero hay otras cosas que hacer. Ahora voy a tener que ponerme a trabajar (risas)".

"Me gusta ver golf por televisión. Uno de los primeros en los que me fijé fue en Phil Mickelson, quien es zurdo también. Me gustan mucho Jon Rahm y Jordan Spieth", añadió "visogol".

"Solo me interesa jugar como aficionado y divertirme. Ser profesional requiere demasiada dedicación, además que es muy desgastante. El peor enemigo a veces es uno mismo. El trabajo mental que requiere es grande. Se te empiezan a pasar cosas por la cabeza antes del golpe, fallas y a veces se viene todo abajo", añadió.

"Creo que el golf es un deporte que puede integrarse en todos los sectores y dejar de tener esa fama de ser de élite. En este país tenemos grandes talentos. Los hay en el fútbol, en el tenis y también en el golf. La idea es descubrirlos y trabajarlos. Este torneo, el Astara Chile Classic es un gran avance y puede servir mucho para lograr eso. Ojalá se dé", cerró.