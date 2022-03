Barcelona chocará con el verdugo del Betis de Pellegrini en cuartos de la Europa League

FC Barcelona fue sorteado para enfrentar a Eintracht Frankfurt por los cuartos de final de la Europa League, elenco que eliminó ayer jueves de forma agónica en el alargue a Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo en Alemania.

La serie comenzará en tierras germanas el próximo 7 de abril, en tanto que, la revancha se llevará a cabo el 14 en el Camp Nou, para la cual los "blaugranas" son amplios favoritos, al igual que para quedarse con el torneo.

Además, RB Leipzig (clasificado por secretaría ante los rusos de Spartak de Moscú), chocará con Atalanta, West Ham hará lo suyo con Olympique de Lyon, y SC Braga contra Rangers de Escocia.

En caso de ganar la escuadra "culé" jugará con el ganador de West Ham-Lyon, mientras que por el otro lado del cuadro van los otros cuatro equipos restantes.

La final de este certamen será el 18 de mayo en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán" de Sevilla.

Los cruces:

West Ham vs. Olympique de Lyon

Eintracht Frankfurt vs. FC Barcelona

RB Leipzig vs. Atalanta

SC Braga vs. Rangers

