La agenda de la tercera fecha de la fase de grupos de la Europa League

Esta semana vuelve la Europa League, con Real Betis, de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini, y Monaco de Guillermo Maripán con acción programada.

Revisa la agenda de la tercera fecha de la Europa League:

Jueves 6 de octubre

Grupo A

- Zürich vs. PSV, 13:45 horas.

- Arsenal vs. Bodo/Glimt, 16:00 horas.

Grupo B

- Rennes vs. Dinamo de Kiev, 16:00 horas.

- Fenerbahce vs. AEK Larnaca, 16:00 horas.

Grupo C

- AS Roma vs. Real Betis (Claudio Bravo y Manuel Pellegrini), 16:00 horas.

- HJK vs. Ludogorets, 13:45 horas.

Grupo D

- SC Braga vs. Union Saint-Gilloise, 16:00 horas.

- Malmo vs. Union Berlín, 13:45 horas.

Grupo E

- Sheriff vs. Real Sociedad, 13:45 horas.

- Ormonia vs. Manchester United, 13:45 horas.

Grupo F

- Midtjylland vs. Feyenoord, 16:00 horas.

- Sturm vs. Lazio, 13:45 horas.

Grupo G

- Olympiacos vs. Qarabag, 16:00 horas.

- Friburgo vs. Nantes, 16:00 horas.

Grupo H

- Monaco (Guillermo Maripán) vs. Trabzonspor, 13:45 horas.

- Estrella Rojas vs. Ferencvaros, 13:45 horas.