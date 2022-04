La agenda de los duelos de ida en cuartos de final de la Europa League

Este jueves 7 de abril se disputan los partidos de ida de la ronda de cuartos de final de la Europa League.

Revisa los horarios:

Jueves 7 de abril

- RB Leipzig vs. Atalanta, 13:45 horas.

- Eintracht Frankfurt vs. FC Barcelona, 16:00 horas.

- SC Braga vs. Rangers, 16:00 horas.

- West Ham United vs. Olympique Luon, 16:00 horas.