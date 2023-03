Los horarios para los duelos de ida en los octavos de final de la Europa League

Esta semana se comienzan a disputar los encuentros de ida por los octavos de final de la Europa League, donde participan los ganadores de la fase de grupos y los que clasificaron de los play-offs. Uno de los partidos más atractivos será el de Manchester United que viene de eliminar a FC Barcelona y Real Betis de los chilenos Manuel Pellegrini y Claudio Bravo.

La programación:

Jueves 16 de febrero

- Sporting de Lisboa vs. Arsenal, 14:45 horas

- Union Berlin vs. Saint Gilloise, 14:45 horas

- Bayer Leverkusen vs. Ferencvaros, 14:45 horas

- AS Roma vs. Real Sociedad, 14:45 horas

- Shakhtar Donestk vs. Feyernoord, 17:00 horas

- Juventus vs. Friburgo, 17:00 horas

- Sevilla vs. Fenerbache, 17:00 horas

- Manchester United vs. Real Betis (M. Pellegrini y C. Bravo), 17:00 horas