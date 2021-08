Roberto Sensini: Bielsa es un gran entrenador, pero me dejó sin jugar mi cuarto Mundial

El técnico de Everton, el argentino Roberto Sensini, contó detalles de su pasado como jugador y reveló que Marcelo Bielsa, ex DT de Argentina y de Chile, lo privó de jugar su cuarta Copa del Mundo en Corea-Japón, luego de haber estado en Italia, Estados Unidos y Francia.

"Sí, a Bielsa primero lo tuve en las inferiores de Newell's y luego en la selección. Otro gran entrenador, aunque me dejó sin jugar mi cuarto Mundial", contó el DT en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Yo tenía 36 años y me había lesionado meses antes. No estaba del todo bien, pero sí para ir al Mundial, al menos para estar en el plantel. Yo había sido titular, e incluso capitán en las clasificatorias para pelear el puesto. Pero no. Bielsa prefirió llamar a Diego Placente. Nunca voy a olvidar cuando me llamó el secretario de Marcelo para decirme que no iba al Mundial. Terrible", narró.

"Bilardo y Bielsa me enseñaron a preocuparme de todos los detalles y eso lo aplico hoy como entrenador", complementó.