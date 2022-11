Juan Carreño: Mi familia y el campo me salvaron de las drogas

El ex delantero de variados clubes y de la selección chilena Juan Carreño contó detalles de cómo ha sido su vida tras el retiro, y confesó que estuvo metido en las drogas, aunque lo pudo superar de la mano de su familia y gracias al campo que hoy tiene en San Vicente de Tagua Tagua.

"Estuve un tiempo metido en drogas después que me retiré del fútbol, entonces, necesitaba desconectarme de todo, apagar las luces y la televisión. Apagué todo. Estuve 16 años en el campo y ahora me ves así", contó Carreño en entrevista con Las Últimas Noticias.

"No me molesta hablar de drogas. Me siento orgulloso de haberle dado pelea. Esto lo cuento para que les sirva a otras personas que enfrentan un problema similar. Una de las razones de no venir a un estadio es que necesitaba aislarme, volver a mis raíces, sacar mi campo adelante con mi familia e insertarme en la sociedad como una persona normal. Cuando uno se retira vuelve a la realidad, porque antes vivía en una burbuja", añadió luego de pasar por el Estadio Monumental el domingo pasado luego de varios años sin ir a la cancha.

"Sentí el golpe y estuve cinco años de mi vida desorientado. Terminé en alcohol y drogas. Sufrí mucho e hice sufrir a los míos", contó.

"Hay mucha gente que tiene que ir a clínicas de rehabilitación, yo tengo la suerte de haber tenido una mujer (Claudia), mis hijos (Juan David, Ronald, Camila y Vicente) y familia que me apoyaron mucho. Y el campo", añadió.

Respecto a las razones, Carreño cuenta que "me afectó mucho no haber ido a Francia, la pelea de Osorno quedó para siempre. En vez de haber pedido ayuda a un especialista, pensé que podía salir solo. No le hice daño a los demás, pero me hice mucho daño culpándome de por qué no había ido al Mundial, por qué había. Mi familia y el campo me salvaron".