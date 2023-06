Walter Montillo festejó el título universitario de su esposa: Te admiramos y amamos

El exfutbolista argentino Walter Montillo festejó en sus redes sociales un importante paso en la vida de su esposa Melu Iannazzo, quien se tituló de la carrera de diseño de interiores.

A través de su cuenta de Instagram el ídolo de Universidad de Chile se mostró orgulloso por el logro de Iannazzo, destacándolo con un tierno mensaje.

"Lo esperaste y lo buscaste durante mucho tiempo. También lo postergaste para acompañarme a lo largo de mi carrera. Fuiste profesora de inglés, estudiaste muchísimas cosas que no te llenaban por no darte ese ansiado título universitario que tanto querías", comenzó escribiendo la "Ardlla".

"Y un día me dijiste 'me voy a anotar en la facultad'... Lo celebramos porque sabíamos que era lo que más querias, temíamos porque la rutina y con tres hijos no iba a ser fácil. Pero acá estamos festejando con la nueva DISEÑADORA de la casa, con uno de los mejores promedios de la facultad", sigue en el posteo.

Eres increíble, te admiramos y te amamos. Disfruta que bien merecido lo tenes, todo esfuerzo tiene su recompensa. Mi interiorista favorita", finaliza Montillo su mensaje.