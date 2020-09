La extraña despedida que le dio FC Barcelona a Luis Suárez

Luego de que Atlético de Madrid hiciera oficial el acuerdo para el traspaso del uruguayo Luis Suárez, FC Barcelona decidió despedir al delantero mediante sus redes sociales con una gráfica que generó bastante extrañeza en sus seguidores.

Con el mensaje "gracias Luis", el conjunto "culé" publicó una imagen con distintas versiones del paso del goleador por el Camp Nou.

- Esta fue la imagen que publicó Barcelona para despedir a Suárez:

- Las reacciones de los hinchas a la publicación:

Have some shame and give credit to Mateo Messi for this edit — XH6 (@XaviAssist) September 23, 2020

Suarez is the 3rd highest goalscorer in the club's history and you tweet a pic made by Microsoft Paint — 🅐 (@Barzaboy) September 23, 2020