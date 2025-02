Histórico club del fútbol chileno recibió un portazo y quedaría sin jugar este 2025

Las polémicas continúan azotando al fútbol chileno. El incumplimiento de las reglas y problemas financieros han tenido en tela de juicio a varios clubes nacionales, los cuales han sufrido diferentes sanciones.

Uno de ellos es Trasandino de Los Andes, elenco que podría quedar al margen de la Segunda División. Situación similar enfrenta Barnechea, cuya participación en el torneo también está en duda.

Distinta suerte corrió Deportes Melipilla, que evitó la desafiliación y finalmente jugará en la Liga 2D, pese a haber conseguido en cancha el ascenso a la Primera B del balompié nacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Histórico equipo chileno quedaría sin jugar en 2025

Por otra parte, un tradicional equipo chileno corre riesgo de no participar en ninguna competencia este 2025. Se trata de Fernández Vial, quien quedaría fuera de la Tercera A esta temporada, según contó el presidente de la ANFA.

“Fernández Vial Sadp no puede ingresar a la Tercera División porque no cumplió con el cuaderno de cargos, que tiene un punto medular que es el certificado de no deuda que emite la ANFP”, dijo el timonel de ANFA.

“Con eso ya no cumplieron, por lo tanto, quedó fuera de la Tercera División A. No hay posibilidad de que juegue, cero. Quedó fuera porque no cumplió con el cuaderno de cargos”, explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fernández Vial (@fernandezvial)

En Fernández Vial confían en revertir la situación

Por su parte, la escuadra del Almirante se defendió y aseguró a través de un comunicado de prensa que podrá participar de la competición “una vez obtenido el certificado de no deuda otorgado por la ANFP”.

“Estamos avanzando en cumplir con todos los puntos de dicho requerimiento que incluyen finiquitos, y sentencias laborales de entrenadores y otros funcionarios del club”, añadió el escrito. “El pago y plan de deudas se comenzó a ejecutar el 12 de diciembre de 2024 y a la fecha hemos avanzado en un 40%”, aclaró la institución.

“Por el respeto al cuerpo técnico y plantel 2025 que lleva días trabajando en la pretemporada, con el propósito de defender a los cientos de vialinos que han adquirido sus acciones y en retribución al apoyo a la nueva administración del club, que se demuestra diariamente, en el esfuerzo constante por pagar las deudas y competir con un equipo sólido”, completó.