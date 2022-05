Abogado experto alertó a Ecuador por denuncia de Chile: Yo no soy tan optimista

El abogado experto Jorge Sosa advirtió a Ecuador en medio de la denuncia que enfrenta por parte de Chile debido a la utilización del jugador Byron Castillo en Clasificatorias, afirmando que él no es tan optimista como el "Tri".

"El estatuto FIFA le concede responsabilidad a la Federación no solamente por la intencionalidad. Dice textualmente si es por negligencia o por cualquier otro acto del jugador. Es decir, según mi criterio jurídico, es que incluso lo hace responsable del Código de Disciplina hasta por la culpa leve a la Federación", explicó al medio Wuan Plus.

"Puedes decir que no hubo intención, no hubo negligencia, pero Chile puede decir entre comillas 'usted no tuvo el cuidado que debe tener un buen padre de familia', que es el tema al que se le asimila la culpa leve. Si usted no tuvo el cuidado pese a las alertas, eso sí lo hace responsable. Esos criterios sí están en el Código de Disciplina", argumentó.

"Es preocupante, pues Chile no tiene que demostrar la intencionalidad de la Federación de emplear al jugador a sabiendas, puede demostrar que no tuvo el buen cuidado. Es decir, esa culpa leve que lleva a insertar a un jugador cuya nacionalidad se encuentra cuestionada", aportó.

En ese sentido, Sosa postuló que "eso puede ser un poquito peligroso. Contrario a otros colegas, yo no soy tan optimista, sinceramente. FIFA pudo haber dicho yo no tengo jurisdicción o abrir un expediente ante el Comité de Ética, el que lleva los procesos contra jugadores individuales. Pero fue ante el Comité de Disciplina, que sí prevé sanciones contra Federaciones. Y que esa sanción, según el mismo Código de Disciplina, es la pérdida de puntos o derrotas de todos los partidos que jugó Byron Castillo. Eso sí nos dejaría fuera del Mundial".

Por último, Sosa sostuvo: "No se trata de escoger las pruebas, según el Código dice cualquier medio de prueba. Y dice que la FIFA puede evaluar discrecionalmente, con toda la carga de prueba que puede tener Chile. Ecuador no debe hacer solamente una defensa bajo la sentencia judicial, debe demostrar que no hay ninguna duda que es ecuatoriano, que reside y se comporta como cualquier ecuatoriano, para que no queda duda que no hay un hecho fraudulento".