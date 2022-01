Christiane Endler estrenó su premio "The Best" en agónica victoria de Olympique de Lyon

Christiane Endler estrenó su premio "The Best" como la mejor arquera del mundo en la agónica victoria 2-3 de Olympique de Lyon sobre Montpellier, que continúan como líderes invictas con puntaje perfecto en la Ligue One femenina.

La chilena mostró su solidez habitual, pero no pudo evitar los goles de Lena Peterman en los 18' y 44' de penal. De todas formas, el equipo de la nacional venció con tantos de Griedge Mbock por duplicado en los 5' y 89', y de Eugenie Le Sommer en los 18'.

Tras la victoria, el equipo de Endler sigue como líder al cabo de 13 jornadas con 36 puntos, con un partido menos. En el próximo encuentro, la chilena enfrentará a sus ex compañeras de PSG por los octavos de final de la Copa de Francia, el 29 de enero a las 10:00 hrs. (13:00 GMT).