Christiane Endler fue titular en goleada de PSG sobre Le Havre en Francia

La portera nacional Christiane Endler, que esta semana fue elegida por The Guardian como la mejor del mundo, además de quedar entre las finalistas para el The Best, fue titular este domingo en la goleada de París Saint-Germain por 5-0 sobre Le Havre por la Primera División francesa.

La delantera de 22 años Marie-Antoinette Katoto fue la gran figura del encuentro al anotar cuatro goles (6', 33', 37' y 67'), mientras que la otra conquista fue obra de Onema Geyoro (62').

PSG mantuvo así su liderato en el torneo con 31 puntos, uno más que Olympique de Lyon, equipo que marcha en el segundo puesto.

En la próxima fecha, el elenco de la chilna se verá las caras Girondins el próximo miércoles 16 de diciembre.