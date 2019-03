Entrenadora de S. Morning: Necesitamos que la empresa privada y el Gobierno se hagan presentes

Paula Navarro, entrenadora del equipo femenino de Santiago Morning, aseguró que necesitan que la empresa privada y el Gobierno se hagan presentes para que este deporte logre crecer.

"Necesitamos que la empresa privada se haga presente, y que el Gobierno también estén presentes. Todos creen que por ser fútbol hay mucha plata o esta familia tiene plata y que se haga cargo", nos dijo en Al Aire Libre en Cooperativa.

"No tenemos derecho de televisión, las jugadoras no tienen derecho de formación y por esto los clubes no quieren invertir y llegas los equipos del extranjero y se las llevan sin pagarte un peso", agregó.

Sobre la realidad del fútbol femenino chileno, agregó que "nosotros tenemos que estar luchando todos los días para conseguir dinero para lavar la ropa o convencer a los dirigentes de que esto si puede ser un buen producto como lo logré yo en mi club".

Finalmente, valoró que "Santiago Morning destinó un presupuesto que le quitó a los hombres para darle a las mujeres, pero esto no lo hace ni Colo Colo, ni Universidad Católica ni Universidad de Chile".