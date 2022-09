Jugadoras de Fútbol Femenino mostraron su indignación por "broma" durante una transmisión

La Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino en Chile (Anjuff) realizó una denuncia a través de redes sociales, por lo que consideraron un desubicado comentario durante la transmisión de un partido del torneo local.

"El video nos indigna, pero no es primera vez que escuchamos algo así. Por eso, queremos usar esto para ejemplificar la forma en que algunos medios cubren fútbol femenino y cómo pueden hacerse cargo sin discriminación ni violencia", señalaron en sus redes sociales.

En el registro que acompaña este mensaje es posible escuchara uno de los responsables de transmitir el partido entre S. Morning y U. de Chile en el Estadio de La Florida consultando a la relatora cuál es su especialidad: "¿La cocina?", señala el comunicador.

Ante esto, desde Anjuff recordaron que "solo se transmite por televisión un partido por fecha. Por eso, cada cosa que se dice en estas transmisiones es relevante porque repercute en quienes las ven y escuchan. Por ejemplo, niñas que ven en el fútbol un interés".

"El fútbol femenino y las jugadoras reciben una gran cantidad de discriminación. Es por eso que los espacios donde se transmite deben cuidar no perpetuar estereotipos de género", apuntaron.

"Si DirecTV a ser el único canal en transmitir fútbol femenino, un piso mínimo es tratar de hacer el trabajo impecable. Si no, caemos en lavado de imagen en base al género... como ejercicio, llamamos a quienes tengan dudas en cuanto a este tipo de "bromas" (no creemos que lo sean) que piensen si le dirían esto a un jugador o relator. Probablemente no, sería absurdo. Si suena absurdo, ¿por qué sí se hace con mujeres? La respuesta es sencilla: sexismo", denunciaron.

"Emparejar la cancha es tarea de todas las personas involucradas en el deporte, desde comentaristas de fútbol hasta del Estado", completaron.