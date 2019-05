La Roja femenina fue derrotada por la potente Alemania en su último amistoso antes del Mundial

La selección chilena femenina culminó este jueves su ciclo de amistosos de preparación para el Mundial de Francia 2019. La Roja enfrentó al exigente combinado de Alemania en Regensburg y debido a un asedio constante por parte de las teutonas lamentó un 2-0. Las nacionales viajarán el próximo 7 de junio a Rennes, y tendrán su debut en el certamen planetario el día 11 ante Suecia.

Las dirigidas por José Letelier fueron dominadas de principio a fin por las campeonas olímpicas, que pudieron llevarse un marcador más abultado de no ser por su notoria baja de intensidad en la última media hora y por el brillante rendimento de la portera criolla Christiane Endler, quien puso en alerta el cuerpo médico de la selección por una posible lesión en el arranque del partido, aunque ello no le impidió seguir con la jineta de capitana.

Las germanas abrieron la cuenta a los 26' por medio de Alexandra Popp, quien empalmó de primera el balón tras un tiro de esquina desde la izquierda.

Antes de irse al descanso, en el primer minuto de descuento, Carolin Simon marcó un golazo al sacar un remate desde la izquierda que parecía ser centro. El esférico tomó una curva peligrosa por el efecto y se terminó colando en un ángulo imposible para la arquera de PSG.

What a cross/goal from Germany's Carolin Simon. So damn pumped for the Women's World Cup. pic.twitter.com/F7TAgDxuf2