Arturo Sanhueza dijo adiós al fútbol: Pongo fin a 25 años de carrera y lo hago con la frente en alto

El destacado futbolista nacional Arturo Sanhueza anunció este viernes su retiro del fútbol profesional a la edad de 43 años, dejando múltiples éxitos, sobre todo en su paso por Colo Colo entre 2005 y 2010.

Mediante una extensa carta en Instagram, el "Rey" expresó: "Hoy es uno de esos días extraños, donde la cabeza no logra ganarle ni siquiera un "trancazo" al corazón. No hay pensamiento posible que aplaque la pena de decir adiós".

"No hay pensamiento posible que aplaque la pena de decir adiós. Hasta acá no más llegamos. Pongo fin a 25 años de carrera profesional y lo hago con la frente en alto, con un montón de recuerdos hermosos y con la tranquilidad de haberlo dejado todo por mi amado fútbol.", añadió.

En otra parte de su declaración, señaló: "Gracias a todos los clubes donde pude ser capitán, al Vial, a Colo Colo, a Santiago Wanderers, a Temuco, Cobreloa, Everton, Iquique y la U. de Concepción. A su gente y a mis compañeros que me bancaron siempre. A los más jóvenes, que entendieron que toda la pasión que puse era para mostrarles el camino del profesionalismo.".

"Tuve el honor de defender los colores de Chile. Qué linda experiencia; vi crecer y pude ser un ejemplo para grandes jugadores. Porque así fui, me cuidé para ser un ejemplo y, en la última etapa, para devolverle al Vial toda esa mística que hoy recuperó".

"Los títulos, los récords y los logros no son relevantes ahora. Hoy importa iniciar otro camino. Estoy seguro que seré entrenador, armaré un gran equipo de trabajo y me iré a viajar para aprender de los mejores. Así me criaron y así seré siempre", cerró.

Sanhueza ganó siete títulos de Primera División, con Wanderers y el "Cacique", uno de Primera B con Deportes Temuco y uno de Segunda División con Fernández Vial.