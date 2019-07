Manuel Iturra: ¿Cómo no voy a querer volver a la U?

El mediocampista nacional Manuel Iturra, quien fue oficializado hace algunas semanas como flamante refuerzo de Deportes Iquique, habló de sus deseos de regresar en el futuro a Universidad de Chile, elenco que lo formó, refiriéndose además sobre el apoyo que le entregó públicamente Marcelo Díaz en redes sociales.

"Colocho", en conversación con el diario Las Últimas Noticias, aseguró que "¿Cómo no voy a querer volver a la U? Toda la gente sabe que soy de la U. Yo estoy enfocado en Iquique, estoy enfocado en jugar bien, a buen nivel y demostrar que estoy vigente".

Además, el volante fue consultado por las palabras de su ex compañero Marcelo Díaz, quien esbozó una crítica a Azul Azul por redes sociales por la no llegada de Iturra al cuadro universitario, asegurando que "algo mal están haciendo".

Sobre esto, el ex jugador de Málaga y Necaxa, entre otros equipos, no quiso profundizar y dijo que "tengo una muy buena relación con Marcelo Díaz, pero esa es su opinión y tendrías que preguntárselo a él".

Junto con esto, el ex seleccionado nacional se refirió a su difícil primer semestre en Israel, en el cual jugó solo dos partidos: "Fue extraño. El entrenador pidió a la directiva que fuera para allá, pero después no me dio la oportunidad de jugar. Hablé un montón de veces con él, pero el tema ya estaba zanjado".

Finalmente, hizo un repaso de su periplo por el extranjero y sostuvo que "mi mejor momento sin duda fue en el Málaga de (Manuel) Pellegrini, pero lejos. Estaba en mi peak, en una buena edad, con compañeros que me hicieron mejor jugador, como Isco, Joaquín, Javier Saviola y Martín Demichelis, tremendo equipo".