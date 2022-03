Prensa mexicana y la salida de Nicolás Castillo de Necaxa: El retiro no pasa por su mente

La prensa mexicana aseguró durante las últimas horas que Nicolás Castillo está lejos de pensar en el retiro, pese a su prematura salida de Necaxa de México, y que está buscando club para continuar su carrera.

El diario Récord sostuvo que "Nico no piensa tirar el arpa y sigue aferrado a sobresalir de nuevo en el fútbol profesional. A ver si le alcanza a Nico... pero por ahora, el retiro no pasa por la mente del ex goleador de Pumas UNAM".

El medio señaló que su representación está viendo opciones en la Major League Soccer y el fútbol sudamericano, aunque no está al parecer en sus planes volver a Chile.