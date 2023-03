Gary Medel se vio involucrado en acusaciones de infedelidad y amenazas

El referente de la selección chilena Gary Medel hizo noticia en el ámbito extradeportivo, ya que fue acusado de infidelidad y de realizar amenazas durante los últimos días en Italia.

Según recogió el sitio Infama.cl, una mujer de nombre Natalia Navarro subió en Instagram una historia con el mensaje: "A mi me mintió al igual que a su mujer, diciéndome que estaba separado. Me dejó durmiendo en su casa con él durante un mes. Si eso no es estar separado, no entiendo qué tipo de relación es".

"Y lo peor es que la mujer se quiera descargar conmigo uniéndose con sitios de farándula para dejarme de amante a mí y el mentiroso y culpable es él", añadió.

"A mi me robaron mi celular en circunstancias muy extrañas y más extraño aún me desaparecieron toda la información de la nube de los meses que duró la relación. ¿Y me tengo que seguir quedando callada?", cerró.

El mismo sitio publicó una conversación con Navarro, en la que ella señaló: "Gary me amenazó a través de una amiga diciendo que tenía videos sexuales míos y fotos que va a difundir... Hasta amenazas tipo 'tengo amigos peligrosos'".