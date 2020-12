Pelé y Maradona encabezan el Balón de Oro Dream Team de France Football

La prestigiosa revista France Football dio a conocer el once ideal de todos los tiempos, con el Balón de Oro Dream Team, premiación creada este 2020 ante la suspensión de la habitual entrega a los mejores de cada temporada.

El equipo elegido entre especialistas y las personas que votaron, destaca la presencia de los ex jugadores Diego Armando Maradona y Pelé, dominando un equipo con un esquema 3-4-3.

El ex portero ruso Lev Yashin quedó como el dueño del arco, resguardado por una defensa impasable que la conforman el brasileño Cafú, el alemán Franz Beckenbauer y el italiano Paolo Maldini.

En la zona de los volantes, nombres que aparacen entre los mediocampistas defensivos son el español Xavi Hernández y el alemán Lothar Matthaus.

La creación, en tanto, quedó a cargo de dos de los mejores futbolistas de toda la historia, el brasileño Pelé y el argentino, recién fallecido, Diego Maradona.

La ofensiva del equipo idal de la historia quedó conformada por dos delanteros que aún están en activo y otro que jugó hasta hace no tantos años: El portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Lionel Messi y el brasileño Ronaldo.

