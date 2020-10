Fanáticos pidieron a Humberto Suazo para la Roja tras gran actuación ante Palestino

El experimentado delantero Humberto Suazo tuvo una grandiosa actuación este miércoles en el partido que Deportes La Serena le ganó 4-2 a Palestino, donde marcó dos goles y fue la figura para los "granates".

El ariete, incluso, anotó una genial conquista luego de eludir a un rival con un túnel y rematar al segundo palo con gran categoría, para decretar el marcador decisivo.

Por eso, varios fanáticos de la selección chilena pidieron la convocatoria del artillero para los próximos desafíos, tomando en cuenta la falta de potencia ofensiva que mostró el equipo en el inicio de las Clasificatorias.

- Revisa los comentarios de los hinchas de la Roja:

Oye parece que Rueda va a tener q llamar al chupete Suazo a la Roja pq esta haciendo goles como los hacía antes y no hay más goleadores Vargas ya fue es pasado y mientras no salga otro tendrá q ser el Chupete me parece ojo hablo en serio....