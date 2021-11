Humberto Suazo confesó que se ha planteado la posibilidad de hacer carrera como entrenador

El chileno Humberto Suazo tuvo una interesante revelación este lunes en la rueda de prensa previa al duelo en el que Raya2 enfrentará a Morelia en la liga expansión mexicana, al señalar que se ha planteado la posibilidad de hacer carrera como director técnico después de retirarse del fútbol.

"Es una idea que tengo, se ha pensado en poder estar a cargo y estudiar lo relacionado con ser director técnico", respondió "Chupete" al ser consultado por sus planes luego de que decida colgar los botines.

Igualmente, el mundialista con la selección chilena insistió en que de momento solo es una posibilidad. "No me quiero aventurar a nada, lo principal ahora para mí es el partido contra Morelia. Me siento muy bien y confío mucho en mis capacidades", declaró.

Suazo y Raya2 buscarán quedarse una victoria que les dé el cupo al repechaje de la liguilla del certamen mexicano, midiéndose con uno de los mejores elencos de la temporada.