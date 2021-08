Humberto Suazo fue confirmado como nuevo jugador de la filial de Monterrey

A días de haber dejado a Deportes La Serena, el chileno Humberto Suazo fue anunciado como nuevo jugador de la filial de Monterrey, Raya2, club de expansión del fútbol mexicano.

En su sitio web, el elenco blanquiazul le dio la bienvenida a "Chupete", y detalló su extensa trayectoria antes de retornar a tierras aztecas, en un contrato que lo unirá hasta diciembre de 2021.

"Todavía no asimilo lo que está pasando porque fue todo muy rápido, pero a Monterrey no se le puede decir que no. Tengo una sensación de alegría inmensa junto con mi familia", fueron algunas de las palabras del otrora goleador.

Suazo es uno de los grandes ídolos de Monterrey, colores que defendió primero entre 2007 a 2009 y luego desde el 210 a 2014, ganando cinco títulos y convirtiéndose en uno de los goleadores históricos de la institución.