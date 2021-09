Humberto Suazo fue presentado en la filial de Monterrey: Es un sueño, me siento muy emocionado

El delantero Humberto Suazo, ex jugador de Deportes La Serena, fue presentado este martes como nuevo jugador de la filial de Monterrey, Raya2, y expresó que está viviendo un "sueño" al volver a jugar en México.

"Desde que pisé la ciudad de Monterrey solo fueron lindos recuerdos. Encontrarme con la gente que le tengo mucho cariño, para mí es un sueño", dijo en conferencia de prensa.

"Chupete" agregó que "en ningún momento se me había pasado por la mente poder estar aquí nuevamente disfrutrando de este hermoso estadio y de la linda afición".

"Agradecido del club por esta linda oportunidad, me siento muy emocionado. Todo lo que me ha pasado ha sido algo hermoso (...) Puede ser impensado, la verdad que es un sueño y no quiero despertar".

Sobre lo que espera aportar, expresó que "sé que soy un hombre grande, con mucha experiencia y aportaré desde donde me toque estar".

"Tengo una responsabilidad tremenda de liderar un grupo de jóvenes. Que mi familia me vea en un partido oficial va ser algo tremendo" cerró.

Suazo podría tener su debut el próximo miércoles 15 de septiembre, cuando su nuevo equipo visite a Cimarrones de Sonora en la octava jornada de la Liga de Expansión mexicana.