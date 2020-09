Humberto Suazo: Quería volver a Primera para que mi hijo me viera jugar, estoy emocionado

El experimentado delantero de Deportes La Serena, Humberto Suazo, se mostró feliz tras su regreso a la Primera División, luego de cinco años, este viernes en el empate 1-1 de su escuadra frente a O'Higgins.

"Chupete" dijo en diálogo con el CDF tras el partido que "quería volver a Primera División para que mi hijo me viera jugar. Mi hijo más chico siempre me quiso ver jugar y no había tenido la oportunidad. Estoy muy emocionado por el apoyo de la gente".

Además, añadió que "para todos era la incertidumbre de cómo me iba a desenvolver en la cancha, al principio costó un poquito. El equipo comenzó a jugar después del gol y ahí nos empezamos a soltar".

Finalmente, en lo deportivo, el ex Colo Colo y Monterrey señaló que "este partido me sirvió para ir poniéndome mejor. Los goles no se pierden, así que espero que desde el próximo partido empiecen a caer".

Suazo y los "papayeros" tendrán una nueva oportunidad de ganar el próximo jueves cuando enfrenten a Audax Italiano.