Humberto Suazo se emocionó hasta las lágrimas luego de llegar a 100 goles

El delantero Humberto Suazo superó los 100 goles en la Primera División de Chile luego de anotar un doblete en la victoria de Deportes La Serena ante Palestino en el Estadio La Cisterna.

Tras el partido, el delantero fue electo como mejor jugador del partido y también recibió un homenaje de parte del Canal del Fútbol, en el cual el ariete nacido en San Antonio se emocionó hasta las lágrimas.

"Independiente de los goles, el triunfos nos deja muy contentos, porque era una cancha difícil, pero ya llevamos tres victorias seguidas, así es que muy feliz", dijo Suazo.

Tras ello se dio el emotivo momento, puesto que se tomó contacto con Claudio Borghi, quien fue el técnico que lo hizo debutar en Primera con la camiseta de Audax Italiano, club a donde llegó tras pasos por Ñublense, Magallanes, San Antonio y San Luis, en la segunda y tercera categoría del fútbol chileno.

"Usted es una parte importante en Colo Colo, y en Audax, y darle las gracias a la gente de La Serena, porque me dieron la posibilidad de jugar en Primera. Es una responsabilidad jugar acá, y me he preocupado de estar de la mejor manera, así es que estoy muy contento", le dijo a su ex entrenador.

"Me emociona que mis hijas, mi señora y sobre todo el 'Chubi' me vuelvan a ver jugando, disfrutando, y haciendo lo mismo... Es impagable", expresó.

