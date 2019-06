Presidente de AC Milan confirmó demolición del Estadio San Siro

El presidente de AC Milan, Paolo Scaroni, confirmó que el Estadio San Siro, también conocido como "Giuseppe Meazza", será demolido para construir un reducto nuevo.

"Haremos un nuevo San Siro junto al viejo en la misma área de concesión. El viejo estadio será demolido, lo echaremos abajo, y en su lugar habrá un nuevo estadio y nuevos edificios. Será un proceso muy complicado", sostuvo la máxima autoridad de Milan, junto a Alessandro Antonello, gerente corporativo de Inter.

La demolición de este estadio, que alberga la localia tanto de Milan como de Inter, fue asegurada en Lausana, Suiza, en una ceremonia que se realizó tras la confirmación de la ciudad italiana como sede de los Juegos Olímpico de Invierno 2026.

La idea de ambos clubes es que para ese evento el nuevo estadio sea inaugurado, pero el alcalde de la ciudad, Giuseppe Sala, contradijo a las autoridades de los clubes y aseguró que el San Siro seguirá de pie para entonces.

"En nuestro expediente garantizamos que San Siro seguirá funcionando en 2026, si queremos hacer un nuevo estadio, decidiremos su destino. Pero en este momento las cosas son así: en 2026 sería Ese es el lugar de la ceremonia de apertura de los Juegos ", puntualizó Sala.

San Siro es uno de los estadios más importantes en Italia, albergando cuatro finales de Champions League y nueve encuentros en Mundiales.

