Alejandro Chumacero fue arrestado en Bolivia

El ex centrocampista de Unión Española Alejandro Chumacero permaneció por unas horas bajo detención de la Policía de Bolivia, que atendió una demanda entablada contra el jugador de Always Ready por su ex esposa, que reclama una deuda de manutención de sus tres hijos.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto, Rolando Rojas, explicó que la detención del futbolista de 31 años se produjo a principios de la tarde del jueves en el Aeropuerto Internacional de El Alto, ciudad vecina de La Paz, cuando llegaba con su equipo.

Always Ready venció el miércoles por 0-3 a Real Tomayapo de Tarija en partido del torneo Clausura.

La Policía informó que la ex pareja de Chumacero reclama por el pago de más de 12.000 dólares aunque también señaló que una parte de esa deuda ya fue cancelada por el volante.

La ex esposa del deportista mencionó que son "bastantes años" que está con la denuncia y que intentó "por todos los medios necesarios y tranquilos" hacer que el padre de sus hijos responda a su reclamo, informó la red de televisión UNO.

Tras varias horas de negociación el volante llegó, al parecer, a un acuerdo legal y quedó autorizado para entrenarse este viernes con su equipo para el partido de Liga del sábado contra The Strongest, la entidad en la que se formó.

Chumacero, de dilatada carrera profesional, jugó en el Sport Recife brasileño, el Puebla mexicano y Unión Española, además de formar parte del equipo nacional de Bolivia en varias oportunidades.