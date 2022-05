El arbitraje ecuatoriano está "secuestrado" por su Comisión, según la denuncia de un ex árbitro

El exárbitro ecuatoriano Charles Mendoza aseguró que los árbitros de su país han sido "secuestrados" y "presionados" por la Comisión de Arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

"El arbitraje ecuatoriano prácticamente está secuestrado por la misma Comisión de Arbitraje. Los jueces están bajo presión, no les están dando la libertad y soltura para hacer las cosas desde su conocimiento. Les dicen: Si no haces esto, te saco", aseguró Mendoza a la agencia EFE.

Mendoza cree que la situación arbitral en el país empeoró a partir de 2005, pues su administración está dirigida por las mismas personas designadas hace 17 años, y los errores en la liga local continúan.

"La solución a todo esto se dará cuando se cambie en su totalidad a la actual administración de los árbitros. Tienen que irse todos y ellos lo saben, porque estos problemas tienen muchos años", indicó.

El otrora silbante lamentó que el referato de su país haya perdido la credibilidad y que la Asociación de Árbitros Profesionales no realice una paralización ante los hechos. "No se los está guiando y se les está enseñando mal, no hay buenos instructores, los que están allí, llegaron por compadrazgo o familiaridad", agregó.

Mendoza se mostró convencido de que "la presión sobre los árbitros es total". "Esto viene desde hace tiempo. No lo digo yo, hay denuncias fuertes sobre esto", cerró.