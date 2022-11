Juninho Pernambucano: Me siento mal cuando veo a jugadores como Neymar apoyando a fascistas

El ex futbolista brasileño Juninho Pernambucano, que pasó por clubes como Olympique de Lyon, Vasco da Gama y Sport Recife, lanzó una crítica a "jugadores como Neymar" por el apoyo público a Jair Bolsonaro de cara a las elecciones presidenciales en que cayó ante Luiz Inácio Lula Da Silva.

"Me siento mal cuando veo jugadores como Neymar apoyando a fascistas", lanzó el volante, reconocido por sus grandiosos goles de tiro libre.

"Nosotros mismos venimos de abajo y somos el pueblo. ¿Cómo podemos estar del otro lado?", cuestionó Pernambucano.

Las palabras fueron compartidas por el periodista Juan Arango y el retirado jugador las sostuvo, de acuerdo al profesional, tras la elección de Lula como nuevo Mandatario de Brasil.

"I get sick when I see right-wing Brazilian players like Neymar supporting fascists. We come from below and we are the people. How can we be on the other side?"



- Juninho Pernambucano after Lula won election in Brazil pic.twitter.com/w4tQ6esQP6