Jürgen Klopp dijo que Salah se puede perder el Mundial por lesión sufrida ante Real Madrid

El técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, dijo que Mohamed Salah arriesga perderse el Mundial de Rusia tras haber sufrido una lesión en su hombro.

El DT de los "Reds" conversó con la prensa tras la derrota de su escuadra ante Real Madrid por la final de la Champions League, indicando que el problema físico del egipcio "es algo serio, realmente serio".

A su vez, el estratega alemán agregó que Salah "está en el hospital para realizarse rayos X. O es la clavícula o es el hombro. No se ve bien".

"Cayó sobre su hombro y se ha lesionado de una manera grave. Mala suerte. Los chicos sufrieron un shock cuando se tuvo que marchar. No tiene buena pinta el hombro de Salah. La lesión es una pesadilla. Malo para el Liverpool, malo para Egipto. Las lesiones forman parte del deporte, afirmó sobre lo mismo.

Al ser consultado sobre qué hubiera pasado si su figura no se hubiera lesionado, Klopp dijo que "no sé lo que hubiera sucedido, pero la primera media hora jugamos muy bien, era lo que todo el mundo esperaba. Buen juego, buenas ocasiones, pero nadie hablará de cómo perdimos y sí de que el campeón fue el Real Madrid".

En relación a las anotaciones de sus rivales, el estratega aseguró que "los goles fueron bastante extraños. El de chilena fue maravilloso. Tiraron al larguero, pero nosotros tuvimos varios tiros buenos. En el fútbol necesitas suerte y no sólo no la tuvimos, si no que la tuvimos mala".

Por último, se le consultó al entrenador por el portero Loris Karius, quien tuvo una jornada nefasta tras cometer errores en dos de los tres goles recibidos. "No he hablado con Karius. Lo siento por él. Él lo sabe y ustedes también. Seguiremos contando con él. Seguro que se recordarán sus fallos y no cómo perdimos y cómo jugamos ante el Real Madrid", apuntó.