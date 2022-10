La bronca de Sampaoli tras derrota con el Madrid: Hicimos mucho y no nos llevamos nada

El ex entrenador de Universidad de Chile y de La Roja Jorge Sampaoli terminó muy ofuscado tras la derrota de su actual equipo Sevilla por 3-1 ante Real Madrid en el Estadio "Santiago Bernabéu".

Sampaoli dijo en conferencia de prensa: "El equipo empezó mal durante los primeros diez minutos y el Real Madrid aprovechó para marcar su gol. En el segundo tiempo, si no hubiera sido por ese error no forzado quizá estaríamos hablando de un resultado diferente. Lamentablemente, cuando te equivocas con este tipo de equipos, lo pagas caro. Hicimos mucho, pero no nos llevamos nada".

"No creo que hayamos sido dominados más allá del inicio del partido. El resto del primer tiempo intercambiamos el dominio y en el segundo tiempo fuimos totalmente dominadores y no sufrimos prácticamente nada hasta que llegó el segundo gol. Es Real Madrid y tuvo esa capacidad", añadió.

El siguiente duelo de los sevillanos será contra Copenhague por la Champions League.