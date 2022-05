Leandro Paredes le dio con todo a Sampaoli: No tengo cosas buenas para decir

El seleccionado argentino Leandro Paredes le dio con todo a Jorge Sampaoli, ex adiestador del seleccionado trasandino y que lo dejó fuera de la convocatoria al Mundial de Rusia 2018.

Consultado por TyC Sports, el volante de PSG señaló: "No tengo mucho para decir. Hay entrenadores que te dejan cosas buenas y malas. Buenas no tengo muchas que decir y las malas me las guardo para mí".

Paredes no es el único ex dirigido que ha criticado a Sampaoli, ya lo había hecho anteriormente Sergio Aguero, quien cuestionó su manera de trabajar y aseguró que casi lo dejó fuera de la Copa del Mundo de Rusia.

Con Sampaoli al mando, Argentina logró una sufrida clasificación al certamen mundialista, donde no cumplió un buen papel y fue eliminado en octavos de final a manos de Francia, dando por finalizado su ciclo.