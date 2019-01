Prensa brasileña especula con posible salida de Jorge Sampaoli de Santos por temas financieros

La prensa brasileña especuló con una posible salida del técnico argentino Jorge Sampaoli de Santos, debido a los problemas financieros que atraviesa la institución.

El periodista Carlos Cereto de la cadena Sport TV señaló que el casildense está considerando seriamente la opción de dejar el club por las dificultades económicas que ha tenido para traer refuerzos.

"Es probable que el entrenador se vaya. La gente del Santos me dice que es probable incluso que no llegue al Carnaval (empieza el 1 de marzo). No le han traído refuerzos y la situación económica es pésima. Todo está mal en el Santos", señaló el mencionado reportero en declaraciones reproducidas por Globo.

La semana pasada el ex DT de la Roja afirmó sobre esto que "respecto a si yo estaba al tanto de la situación financiera del club, la verdad es que no. Tenía claro que venía a un club que me otorgaba la chance de un equipo grande, que iba a pelear un montón de situaciones durante todo el año".

"Yo no hablo de situaciones administrativas. Si me hubiesen dicho que el club no estaba bien, a lo mejor yo... de esto que estamos hablando, imposible. La situación hubiese sido distinta. Vine a hacer un equipo fuerte, tengo la ilusión de que eso suceda", agregó.