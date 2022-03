Sampaoli a hinchas de Marsella: Esperan el fracaso y quiero demostrar que están equivocados

El técnico argentino Jorge Sampaoli respondió a un comunicado oficial de los hinchas de Olympique de Marsella, en el cual cuestionaron sus métodos de trabajo e incluso lo compararon de forma burlesca con Marcelo Bielsa.

"Jorge Sampaoli es una especie de Canada Dry de Bielsa, se parece pero no tiene ni el gusto ni el sabor", fue parte de la publicación de los hinchas de OM.

La respuesta del ex entrenador de la selección chilena no se hizo esperar y lejos de apaciguar las aguas lanzó en conferencia de prensa: "A mí no me importa nadie, ni los jugadores, ni Sampaoli, ni los presidentes, ni la afición. Lo que me importa es el OM y que el club termine lo más arriba posible".

"No hay que pensar demasiado en negativo. Hay que pensar en lo bueno del club. Hay que saber estar unidos, sin importar quién esté en el campo. Sé que hay gente que espera el fracaso y tenemos que demostrarles que están equivocados", agregó el ex DT de Argentina.

Finalmente, recalcó que "A veces la gente se siente por encima del club. Estábamos undécimos cuando llegué (a OM) y ahora llevamos casi toda la temporada segundos. Está bastante bien".

Olympique de Marsella marcha tercero en la Ligue One, aunque a 15 puntos del sólido líder PSG, y está instalado en octavos de final de la Uefa Conference League, donde se medirá frente a Basilea de Suiza.