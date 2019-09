Sampaoli recordó su paso por U. de Chile cuando explicó ausencia de talentos jóvenes en Santos

El entrenador de Santos FC, Jorge Sampaoli, recordó su paso por Universidad de Chile cuando explicó ante la prensa brasileña la ausencia de talentos jóvenes en el primer equipo del "Peixe".

Según el DT, la determinación de tener a pocos jugadores de las series básicas en el plantel de honor pasa por la inexistencia de futbolistas que deslumbren en ellas y en ese escenario recordó cuando en la U hizo debutar a Benjamín Inostroza en un duelo de Copa Chile, a sus 15 años.

"Hoy Santos tendrá que reestructurar en sus fuerzas básicas, porque la productividad en el sub 23 y sub 20 no está pasando un buen momento ni hay jugadores destacados en esas divisione. Es como querer que alguien resuelva desde un lugar que no existe una situación que no es real", detalló el ex DT de la Roja.

"Ojalá que algún chico de acá pueda tener la posibilidad de reemplazar a los que hoy no están teniendo su mejor performance, pero todavía no estoy convencido y siempre en todos mis lugares donde estuve debutaron chicos, inclusive en la U. de Chile debutaron chicos de 15 años, en Copa Chile", indicó el entrenador.

"Acá no he encontrado la seguridad para que tengan que afrontar un joven que no pasa un buen momento una situación difícil", cerró Sampaoli.