Jorge Valdivia y su mensaje a los árbitros: No me vean como enemigo, disfruten el fútbol como yo

Jorge Valdivia, quien fue la gran figura de la victoria de Colo Colo por 2-0 frente a Deportes Iquique, habló sobre los árbitros tras el compromiso, luego de que el juez Felipe González le mostrara tarjeta amarilla a pocos minutos de haber ingresado, por reclamos.

En conversación con la transmisión del CDF, el "Mago" aseguró que "quiero darle un mensaje a los árbitros: No me vean como un enemigo de ellos ¿Cuántos jugadores reclaman como yo? Quiero decirles que no guarden rabia, que disfruten el fútbol como yo. Que no se preocupen de mí".

Además, Valdivia se mostró feliz con su regreso a las canchas y con su buena actuación en el encuentro: "Falta mucho, fueron dos meses, lo más importante es que pude contribuir con lo que me cararcteriza, los pases y con lo que no me caracteriza también, el gol".

Junto con esto, también declaró ante sus críticos que "quiero poner el tema de la intensidad, el fútbol es para los inteligentes. La gente discute el tema de la edad, el fútbol se juega con la cabeza y los pies, los últimos años siempre se cuestionan y con el paso de los años he demostrado ser importante en los equipos que he estado. Doy gracias por las condiciones que tengo".

Finalmente, el medicampista no quiso referirse a una opción en la Roja de Reinaldo Rueda: "Déjame jugar acá primero y si viene un llamado, va a ser consecuencia de lo que haga en mi club", cerró.