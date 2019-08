Rubén Selman: Están personificando a un Jorge Valdivia diabólico y no me parece

El ex referí dialogó con Al Aire Libre PM sobre los insultos del jugador a Angelo Hermosilla y apuntó que falta mejor manejo por parte de los árbitros.

Rubén Selman, ex árbitro nacional, dialogó con Al Aire Libre PM sobre la polémica expulsión que sufrió Jorge Valdivia en el duelo entre Colo Colo y O'Higgins y defendió al volante, señalando que "no le parece" la negativa imagen que se está generando en torno al jugador

"Están personificando a un Jorge Valdivia diabólico y no me parece. Ha cometido un par de imprudencias, que asuma su culpa y su castigo, pero es un jugador más, es muy talentoso, pero no es porque los árbitros lo están persiguiendo", explicó.

En la misma línea, Selman sostuvo que el incidente entre Valdivia y Angelo Hermosilla, con los insultos por parte del volante albo, "es parte del juego y hay que saberlo llevar".

"A los árbitros les falta manejo y conducción en cuanto a este tipo de jugadores, por ser tan talentosos se sienten con un derecho ganado que no está en ningún lado", cerró.

Hermosilla, en su informe arbitral, consignó el lenguaje "ofensivo e insultante" por parte de Valdivia, y arriesga una sanción, por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, entre dos a cinco partidos.