"Yo me defendí": Daniela Aránguiz recordó agresiones físicas con Jorge Valdivia

Daniela Aránguiz recordó un episodio de agresión físicca con el exfutbolista Jorge Valdivia, en medio de su bullada separación en los primeros meses de este 2023.

En una conversación en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, la comunicadora sostuvo que se trató de "una pelea en la vía pública, pero dentro de auto. Pasamos los límites que él ya había pasado hace muchos años. Yo me defendí".

Consultada si hubo agresiones físicas, Aránguiz respondió escuetamente: "Sí", añadiendo que "después pasó tiempo y él me dijo que no estaba en una relación con Maite (la diputada Orsini)".

"Ella me dijo que no sabía que estaba conmigo... Me dijo que 'él dice que están separados hace mucho tiempo".