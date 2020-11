Deportes La Serena anunció los fichajes de Facundo Agüero y Gerónimo Poblete

Deportes La Serena, con su objetivo de mejorar los resultados en la segunda rueda del Campeonato Nacional y lograr la permanencia en Primera División, anunció los fichajes los argentinos Facundo Agüero y Gerónimo Poblete.

Agüero, defensa de 25 años, dejó Instituto Átlético Central Córdoba, club de la segunda división de Argentina, para recalar en el elenco granate.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Deportes La Serena (@cdlsoficial)

Poblete, por su parte, es un volante de 27 años que llega procedente de Metz, de la liga francesa, en donde no tuvo mayores oportunidades para jugar.

El jugador, quien jugó en San Lorenzo el año pasado, estuvo en la órbita para ser parte de la selección de Chile, cuando estuvo Juan Antonio Pizzi al mando de La Roja. Esto debido a que su bisabuela es chilena. No obstante, ella no nació en nuestro territorio, por lo que las reglas FIFA no permitieron que se concretara dicha operación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Deportes La Serena (@cdlsoficial)

La Serena, dirigida por Miguel Ponce, marcha último en la tabla del Campeonato Nacional y la tabla de coeficientes, por lo que es candidato directo para descender a la Primera B.