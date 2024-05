Champions League: ¿Cuántas veces se han enfrentado Borussia Dortmund y Real Madrid?

Este sábado se jugará la definición por el título del UEFA Champions League, y el duelo entre Borussia Dortmund y Real Madrid si bien se ha dado anteriormente por el torneo de clubes, es primera la primera vez que se encontrarán en la final.

Ambos conjuntos se han visto las caras en 14 ocasiones, y han sido seis triunfos para el equipo merengue, tres para los alemanes y cinco empates. Todos los encuentros han sido en la Liga de Campeones en sus diferentes etapas: fueron cuatro veces en la fase de grupos, y tres ocasiones en la fase eliminatoria.

Ida: Real Madrid 2-0 Dortmund

Vuelta: Dortmund 0-0 Real Madrid

Jornada 9: Real Madrid 2-1 Dortmund

Jornada 10: Dortmund 1-1 Real Madrid

Jornada 3: Dortmund 2-1 Real Madrid

Jornada 4: Real Madrid 2-2 Dortmund

Semifinal ida: Dortmund 4-1 Real Madrid

Semifinal vuelta: Real Madrid 2-0 Dortmund

The last time Borussia Dortmund beat an English club twice in one campaign was 1997



They went on to win the Champions League that same campaign pic.twitter.com/N99RiBABnB