Duelo entre PSG y Basaksehir interrumpido por insulto racista se reanudará este miércoles

El partido entre PSG y Basaksehir Istanbul por la sexta fecha de la Champions League, interrumpido este martes por un insulto racista del cuarto árbitro al asistente técnico del equipo turco, se reanudará este miércoles.

La información fue confirmada por dirigentes del conjunto de Turquía, quienes explicaron que la continuación del duelo no se produjo este martes porque "no estaban las condiciones".

Esto fue porque los jugadores tomaron la decisión de no regresar a la cancha, en solidaridad con el asistente técnico, el camerunés Pierre Webo, quien fue "expuesto al comportamiento racista del cuarto árbitro", señaló el club en sus redes sociales.

La UEFA propuso sustituirle por el italiano Maurizio Mariani, asistente del VAR, pero la solución no satisfizo a los jugadores turcos, que no querían que Coltescu ocupara ningún puesto.

Tras la sonora protesta de los jugadores turcos, la UEFA decidió que lo que queda del encuentro se dispute mañana a las 14:55 horas de Chile (17:55 GMT) con un nuevo cuerpo arbitral.

El partido fue suspendido en el minuto 20, con el marcador 0-0 en el Parque de los Príncipes, en Francia, luego que los jugadores de ambos planteles dejaran la cancha tras el citado incidente.

ℹ Our players has taken a decision NOT TO go back on the pitch after our Assistant Coach, Pierre Webo has been exposed to racist behaviour by the 4th Official.



For the kind consideration. #NoToRacism