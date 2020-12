FC Barcelona jugará ante París Saint-Germain en octavos de la Champions League

Este lunes se realizó el sorteo de los enfrentamientos en los octavos de final de la Liga de Campeones 2020-2021, donde el duelo más atractivo es el que sostendrán FC Barcelona y París Saint-Germain, el cual promete un atractivo reencuentro entre Lionel Messi y Neymar.

Los partidos de ida están programados para los días 16, 17, 23 y 24 de febrero, mientras que los de vuelta serán el 9, 10, 16 y 17 de marzo.

La UEFA confirmará este lunes las fechas concretas de los enfrentamientos.

- B. Monchengladbach (ALE) vs. Manchester City (ING)

- Lazio (ITA) vs. Bayern Munich (ALE)

- Atlético de Madrid (ESP) vs. Chelsea (ING)

- RB Leipzig (ALE) vs. Liverpool (ING)

- FC Porto (POR) vs. Juventus (ITA)

- FC Barcelona (ESP) vs. PSG (FRA)

- Sevilla (ESP) vs. Borussia Dortmund (ALE)

- Atalanta (ITA) vs. Real Madrid (ESP)