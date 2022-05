Lyon de Christiane Endler buscará quedarse con la Champions League Femenina ante Barcelona

Christiane Endler tiene la opción de obtener su primera Liga de Campeonas, pues su equipo, Olympique de Lyon, definirá el título ante FC Barcelona, equipo que ganó la úlitma edición del torneo continental.

El cuadro francés actualmente se ubica en la cima de la Primera División de su país, con cinco puntos de ventaja a falta de dos fechas para el cierre del campeonato. En su último duelo local, Lyon venció por 2-0 a Paris FC, mientras que a nivel continental dejó en el camino a PSG, con un global de 5-3.

"Tiane", escogida como la mejor portera mundial de 2021, fue crucial en el partido de vuelta por las semifinales de Champions ante Paris Saint-Germain. La golera nacional solo concedió un gol y fue elegida la figura del partido.

Barcelona, por otra parte, se coronó campeón en España con rendimiento perfecto; 30 victorias en 30 partidos. Además logró una impresionante diferencia de gol de +148. En Europa, cayó ante Wolfsburgo por 2-0, pero el 5-1 de la ida le dio el pase a las catalanas.

Alexia Putellas es la gran referente de las blaugranas. La delantera es goleadora de la actual Champions con 10 anotaciones, además de ser elegida como mejor jugadora del mundo por la votación del Balón de Oro y la FIFA.

La definición entre Lyon y Barça por el máximo certamen del fútbol europeo está programada para este sábado 21 de mayo, a las 13:00 horas de Chile, y lo podrás seguir en el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

