Neymar: Me siento como en casa en PSG, estoy más feliz que antes

El delantero brasileño Neymar dijo desde París, al término del encuentro entre PSG y Bayern Múnich por los cuartos de final de la Liga de Campeones, que en el conjunto francés se siente como "en casa".

"Ya no es un asunto (su marcha o continuidad en el equipo). Es que es obvio que me siento a gusto y me siento en casa aquí en PSG. Estoy más feliz que antes", dijo en declaraciones a la cadena TNT Sports Brasil.

En las últimas semanas han crecido los rumores sobre la posibilidad de un retorno del futbolista a FC Barcelona, donde militó entre 2013 y 2017, cuando decidió cambiar de aires y poner rumbo a París, en un traspaso que alcanzó los 222 millones de euros.

La estrella brasileña mandó de esta forma señales de una posible renovación de contrato con el club francés, que volvió a clasificarse a las semifinales de la Champions League después de eliminar en cuartos a Bayern Munich, su verdugo en la final de la pasada edición.

En las semifinales, el PSG se enfrentará al vencedor entre Manchester City y Borussia Dortmund.