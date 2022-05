"¡París, aquí vamos!": LeBron James celebró el paso de Liverpool a la final de la Champions

Liverpool protagonizó una espectacular remontada ante Villarreal para sellar la clasificación a la final de la Champions y en redes sociales, LeBron James, astro de la NBA, sorprendió a sus seguidores con una efusiva celebraión del triunfo de los "reds"

"¡París, aquí vamos!", exclamó el jugador de Los Angeles Lakers, mencionando a Liverpool y la capital francesa, que será sede de la definición del torneo de clubes más importante de Europa.

PARIS HERE WE COME!!!!!!!! @LFC 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾🔴🔴🔴🔴🔴🔴