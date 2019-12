Guti se aburrió de su apodo: "Mi nombre es José María Gutiérrez"

El emblema de Real Madrid y actual entrenador de Almería, Guti, pidió en una conferencia de prensa que dejen de llamarlo por el apodo que lo caracterizó en su carrera como jugador, y que lo apunten por su verdadero nombre.

En medio de la atención a los medios de comunicación, el ex futbolista español hizo un paréntesis ante la pregunta de un periodista que le dijo "Guti", indicando que: "Una cosa, me gustaría que me llamaran José María Gutiérrez, no Guti. Estoy escuchando que en todos lados me llaman Guti, y no me llamo así".

Su intervención dejó sorprendidos a todos los presentes, antes de abandonar la sala de prensa.

Gutiérrez dirige a Almería de la Segunda División española desde noviembre pasado, luego de tener experiencias como entrenador en las juveniles de Real Madrid y Besiktas.