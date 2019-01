Paul Pogba homenajeó a joven futbolista de 15 años que murió en pleno partido de fútbol

El destacado volante francés Paul Pogba rindió un emotivo homenaje en sus redes sociales a Diego Vitarela, un menor futolista de 15 años, quien falleció hace unos días en plena cancha de fútbol de un infarto, en un partido de su modesto equipo Lescar FC de Francia.

Pogba publicó recientemente en su cuenta de Twitter: "Estoy seguro de que estás jugando al fútbol en el cielo, pequeño amigo, nuestras oraciones para que Dios consuele a tu familia, #diegovitarela".

I am sure you’re now playing football in Heaven little buddy 🙏🏾 our prayers that God will confort your family#diegovitarela