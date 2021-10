Sampaoli sobre Messi: No me tocó un contexto para disfrutarlo un poco más

El entrenador de Olympique de Marsella, Jorge Sampaoli, anticipó su reencuentro de este fin de semana con Lionel Messi, al que dirigió cuando estuvo a cargo de la selección argentina, y lamentó el hecho de tener poco tiempo para "disfrutarlo un poco más".

"Con respecto a Leo, no he tenido contacto con él. Solamente en el tiempo que compartimos el vestuario", señaló en conferencia de prensa.

El ex DT de la Roja también agregó que "creo que no me tocó lamentablemente un contexto para disfrutarlo un poco más. Verlo de nuevo en la cancha es una alegría y enfrentarlo es una dificultad porque tiene la capacidad de dañarte en el momento que no lo esperas".

"Jugué contra Messi, también lo dirigí. Sabemos que es el mejor jugador del mundo, y por eso es un jugador muy difícil de controlar. Lo más importante será saber minimizar las individualidades que tiene", continuó.

"Tenemos que asegurarnos de que Leo Messi esté lejos de nuestra meta. Si está cerca, todos sabemos que tiene la capacidad de hacernos mucho daño. La mejor forma de detener a un jugador así es controlando el juego", aportó.

"Lo que me impulsa hoy es preparar a mi equipo en tan poco tiempo. Tenemos muy poco tiempo para jugar un partido muy competitivo. No hay tiempo para los recuerdos, tenemos que estar concentrados en el presente", completó Sampaoli.